В Госдуме предложили ввести кешбэк за поездки на общественном транспорте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кешбэк с оплаты проезда на общественном транспорте необходимо внедрить в России. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту Дмитрий Жирков, пишет ТАСС.
Депутат отметил: «Государство и регионы уже поддерживают льготников, школьников и пенсионеров, но у большинства пассажиров, которые ездят и платят полностью, сегодня нет никакой обратной связи: заплатил – и всё. Именно поэтому я предлагаю ввести транспортный кешбэк за поездки на общественном транспорте».
По его словам, логично привязать возврат к регулярности: чем чаще пользуешься транспортом, тем ощутимее кешбэк. «Так поддержка идёт тем, кто и так выбрал общественный транспорт осознанно, а не разовым пассажирам», – отметил парламентарий.
Такой механизм, по мнению Жиркова, должен работать автоматически, без необходимости пассажирам подтверждать операцию. «Техническая база для этого есть, так как транспортные карты и оплата проезда картами банка фиксируют каждую поездку. Остаётся продумать правила начисления и размер возврата», – продолжил он.
Парламентарий считает, что такая мера поможет городам постепенно «перетягивать» людей с личных автомобилей на общественный транспорт, что снизит нагрузку на дороги. «Такой инструмент мягче, чем запреты и ограничения, и работает через положительную мотивацию. Конечно, при внедрении важно всё просчитать: кто компенсирует возврат – регион или совместно с перевозчиками, как распределить размер кешбэка и не ударить по доходам перевозчиков. Эти вопросы решаемы, и первый шаг – пилотные проекты в нескольких городах, где можно отработать механику на практике», – подытожил депутат.
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