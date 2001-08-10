Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основанный еще в 1998 году холдинг "Мир Упаковки" сегодня входит в число известнейших B2B-компаний Дальнего Востока - лидер регионального рынка упаковки и расходных материалов, обширная география, развитая инфраструктура, десятки тысяч клиентов… На первый взгляд, "Мир Упаковки" может позволить себе просто двигаться по накатанной траектории. Но нет.

Сейчас компания переживает одну из самых масштабных трансформаций в своей истории. Глубокие изменения затрагивают всё - от базовой оргструктуры и бизнес-процессов до системы продаж, категорийного менеджмента, цифровой экосистемы. Пересмотрена и роль фирменных торговых залов, которые компания первым делом открывала на каждой новой территории. Зачем "Миру Упаковки" столь всеобъемлющий пакет реформ? В деловом сообществе Дальнего Востока неизбежно вспоминают про "чинить то, что не сломано" - но с огромным интересом следят за происходящим. Реакция на трудности? Очередной качественный скачок? Мнения расходятся - но очевидно, что мы наблюдаем развитие уникального кейса для будущих,учебников региональных бизнес-школ. За подробностями обратились к генеральному директору холдинга "Мир Упаковки" Юрию Суздальцеву.

- Компания быстро сокращает количество фирменных торговых залов - было более 30, осталось 16. Что у вас происходит?

- В последнее время часто об этом спрашивают. Приятный вопрос. Мы пять лет глобально перестраиваем работу, сейчас идет третья фаза этой трансформации - а люди обратили внимание только сейчас. Между тем, предыдущие этапы обеспечили куда более радикальные изменения. Смотрите.

Пять лет назад компания представляла собой три независимых дивизиона - Хабаровский, Приморский и Сахалинский. Вопрос их объединения поднимался не раз, но… это вызов. Три компании 20 лет работали сами по себе - различные бизнес-процессы, свои бэк-офисы, логистика, инфраструктура. Как перейти от фрагментированной структуры к централизованному управлению? И переход должен быть "бесшовный" - мы интегрированы в производственные цепочки множества клиентов, неприемлемы даже кратковременные сбои.

- Да, исключительно сложно. Как решали?

- Осторожно, постепенно, вдумчиво. Для начала создали единый орган управления, Совет директоров. В него вошли и независимые директора - именно с их помощью и разработана основа плана реформ, который продолжает реализовываться сейчас. В конце 2021 г. прошло первое собрание Совета, а в апреле 2022 г. "Мир Упаковки" впервые получил генерального директора всего холдинга - он и выступал в труднейшей роли проводника перемен. Так что трансформация компании идет уже очень давно.

- Чего удалось добиться?

- На сегодня мы полностью изменили все фундаментальные структуры компании, перестроили отношения с поставщиками, унифицировали бизнес-процессы, сформировали новую управленческую команду - почти год ушел на подбор руководителей. Экономический подытог одного лишь первого этапа весьма впечатляет - и дело даже не в кратном сокращении расходов на "затроенные" внутренние структуры. Мы кардинально снизили транзакционные издержки, получили эффект масштаба при работе с банками, улучшили условия финансирования, повысили эффективность закупок. Только с начала года удалось на 12% сократить товарные остатки - оборачиваемость запасов стала выше, причем без существенного дефицита предложения. Четкий маркер, система работает. К завершению активной фазы реформ - по плану, вторая половина 2027 г. - мы получим кумулятивный эффект.

Цель - перевести "Мир Упаковки" к процессной модели управления. Когда каждый бизнес-процесс описан, зоны ответственности абсолютно понятны, система принятия решений прозрачна. Учитывая, что все это интегрируется в BI-систему… можно говорить, что мы на пороге создания настоящей "умной компании".

Масштаб и количество изменений беспрецедентно. Тот факт, что вопрос "Что происходит?" клиенты начали задавать только сейчас - означает, что никто из них изменений и не почувствовал. Лучший комплимент! Конечно, рынок в целом заметил раньше - все же сеть торговых залов начали сворачивать еще два года назад.

- Все же - почему? Трудные времена и нужно затянуть пояса? Или причина в чем-то другом?

- Это бизнес, в нем легкие времена вообще редкость. Но да, причина другая. Классические торговые залы утратили смысл - в физическом пространстве задача "продать здесь и сейчас" для B2B-компании неактуальна. Это касается не только нас. Взгляните на некогда популярные оптовые базы - они пустеют, формат медленно умирает.

У нас тоже была заметная розничная составляющая. Ведь сила "Мир Упаковки" - в независимости от нескольких крупных заказчиков. Мы всегда опирались на огромное количество клиентов любого масштаба, ~30.000 компаний с нами сотрудничают. Многим было удобно "просто заехать в магазин" и взять, что нужно. Сегодня это тотально ушло в интернет. Так что мы сосредоточились на усилении цифровой экосистемы компании - результаты вскоре увидят все.

- Своих магазинов у "Мир Упаковки" больше не будет?

- В городах оставим по 1-2 торговых зала, переформатированных в многофункциональные пространства - для демонстрации решений, обучения сотрудников, проведения мероприятий. На такой площадке менеджер может встретиться с клиентом: предметно обсудить задачу; подобрать варианты; тут же показать их "в деле" и на реальном оборудовании - включая как доступные немедленно, так и позиции под заказ. Уходим от торгового зала к полноценному экспертному хабу. Логичное следствие новых рыночных реалий и сценариев поведения клиента. И, повторюсь, далеко не самое важное изменение в жизни компании. Просто остальное не на поверхности.

- Расскажите. Вы упомянули несколько этапов реформ.

- Первый - объединение холдинга; основные задачи по нему признаны выполненными в начале 2025 г. Второй - оптимизация оргструктуры. Протестировали подходы, определились с финальной версией в ноябре прошлого года, уже стабильно работаем.

- Сейчас на третьем этапе?

- Верно, он будет самым продолжительным. Просто потому, что связан уже не с архитектурой бизнеса, а с конкретными процессами… а их-то можно и нужно отлаживать бесконечно. Описываем бизнес-процессы и стандартизируем их, вводим и корректируем новые метрики эффективности -рутинные задачи любой большой компании.

- Каким станет новый "Мир Упаковки", когда эпоха перемен завершится?

- Мы всегда шли к тому, чтобы не продавать отдельные товары - а стать партнером, понимающим ваши бизнес-процессы. Здесь у нас есть преимущество - десятки тысяч клиентов и десятки лет опыта. Мы почти гарантированно сталкивались с чем-то похожим раньше или в других регионах. Мы уже решили аналогичную задачу, понимаете? Следовательно, можем опираться на эти наработки, адаптируя или масштабируя их под специфику. Упаковка не живет в вакууме - она связана с технологией производства и оборудованием, особенностями логистики и хранения, требованиями торговых сетей и маркировкой. "Мир Упаковки" аккумулировал глубокую экспертизу по всем мыслимым производственным цепочкам, потому что мы работали и работаем с каждым ее отдельным звеном. В какой бы отрасли не оперировал наш клиент. Поэтому конечная цель компании, в принципе, неизменна с самого первого дня. Обеспечить всю потребность клиентов в упаковке, расходных и хозяйственных материалов в режиме "одного окна" и точно в нужное клиенту время. Трансформация просто позволяет нам приблизиться к этой цели.

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