Южно-Сахалинск получил международное признание за проект развития городского парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск вошёл в число лауреатов международной премии "Лидеры устойчивого развития", объединяющей лучшие муниципальные практики и социальные инициативы стран БРИКС+. Проект островной столицы победил в номинации "Комплексные решения для городов".
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, высокую оценку экспертного жюри получил проект модернизации зоны аттракционов городского парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина, реализуемый на условиях концессионного соглашения. Награду в Москве получил директор департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко.
Премия учреждена по инициативе госкорпорации "Росатом" при поддержке Совета Федерации и Правительства Москвы. Конкурсный отбор проводился по семи номинациям. При оценке проектов учитывались социальная значимость, практические результаты, инновационность, масштаб, устойчивость и эффективность взаимодействия муниципалитетов с бизнесом.
Развитие концессионных механизмов - одно из важных направлений экономического развития Южно-Сахалинска. Мы последовательно выстраиваем взаимодействие с бизнесом, создаём условия для привлечения частных инвестиций в социальную и городскую инфраструктуру. Международное признание нашего проекта - возможность поделиться успешным опытом с другими муниципалитетами. Но главный результат этой работы - повышение качества жизни наших горожан, - отметил Павел Павленко.
В рамках концессионного соглашения в городском парке в течение пяти лет предусмотрена установка не менее 15 современных аттракционов за счёт средств инвестора. В их числе детские, семейные и экстремальные.
Сегодня в Южно-Сахалинске реализуется порядка 130 инвестиционных проектов на общую сумму более 400 млрд рублей. Среди объектов, созданных с применением концессионных механизмов, - водозабор "Южный" и школа на 1260 мест на улице Комсомольской.
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