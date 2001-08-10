В Южно-Сахалинске приступили к сносу расселённых общежитий на Коммунистическом проспекте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске приступили к демонтажу двух аварийных общежитий по адресам Коммунистический проспект, 21А и 21Б. Работы курирует департамент городского хозяйства.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, подрядная организация начала демонтаж после сигнала специалистов управлений жилищной политики о том, что расселение жильцов завершено и дома готовы к сносу.
Администрация города выполнила свои обязательства перед гражданами в полном объёме. Собственникам были предложены несколько вариантов: выплата выкупной стоимости за жилое помещение или благоустроенные квартиры в новых домах на улице Больничной, - отметила начальник управления жилищной политики Александра Стребкова.
Работа по расселению аварийного фонда ведётся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом Владимиром Путиным.
Для безопасности и оперативности демонтаж проводят экскаватором с навесным оборудованием. На площадке установили ограждение, чтобы исключить доступ посторонних. Кроме того, во время работ применяют систему обеспыливания, чтобы минимизировать дискомфорт жильцов соседних домов.
Работы ведут строго по графику, в соответствии с проектом организации демонтажа и технологическими регламентами. Сначала подрядчик полностью разберёт оба здания, затем весь строительный мусор вывезут на полигон ТБО в Долинске. После этого участок выровняют и приведут в порядок, - подчеркнула начальник отдела мониторинга объектов жилищного фонда Анастасия Карпенко.
Все работы на объекте планируют завершить до конца 2026 года.
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