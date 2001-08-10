Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стратегический проект «Котельные», реализуемый министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, получил диплом финалиста конкурса в номинации «Лучший проект управления изменениями» и удостоен специального приза – «За возможность по-новому взглянуть на традиционные проекты государственно-частного партнёрства через призму управления изменениями».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, на конкурс поступило более 500 заявок, в финал прошли 102 сильнейших участника, боровшихся за победу в девяти номинациях.

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил: «Прежде всего хочу поблагодарить большую команду, которая стояла за этими результатами: специалистов министерства ЖКХ, правительства Сахалинской области и администраций муниципальных образований. Именно слаженная работа всех уровней власти позволила реализовать столь масштабный проект и добиться значимых изменений для жителей региона».

Проект «Котельные» предусматривает строительство 63 газовых котельных в 12 муниципальных образованиях региона; 28 из них уже готовы. Главная цель – обеспечить жителей надёжным и безопасным теплоснабжением. Ресурсной основой проекта выступает региональная программа газификации, а переход с угля и мазута на газ даёт ощутимый экологический эффект: выбросы в атмосферу сокращаются в десятки раз.

Дмитрий Аристархов подчеркнул: «Финал „Проектного Олимпа“ – признание того, что управление изменениями стало рабочим инструментом, а не формальностью. Строительство газовых котельных – это ответ на два вызова сразу: износ тепловой инфраструктуры и экологическая повестка. Мы стараемся не просто заменить уголь на газ – мы синхронизируем усилия региона, муниципалитетов, ПАО „Газпром“ и концессионеров так, чтобы ни одна котельная не простаивала без газа и ни один житель не остался без тепла. В рамках национального проекта „Инфраструктура для жизни“ эта работа напрямую влияет на качество жизни: люди получают стабильное тепло и чистый воздух».

Эксперты конкурса отметили сильные стороны проекта. Во-первых, синхронизацию генеральной схемы газификации с планами модернизации теплоснабжения: пока «Газпром» строит газораспределительные станции и межпоселковые сети, министерство ЖКХ и муниципалитеты параллельно возводят котельные и внутренние сети. Ежегодное утверждение плана-графика синхронизации позволяет избежать простаивания мощностей и дефицита тепла.

Во-вторых, масштабное государственно-частное партнёрство: заключено шесть концессионных соглашений, привлечено более 27 млрд рублей инвестиций от крупных компаний («Росатом», «ИКС», «К1»). С апреля 2022 года за счёт инвесторов построено 23 газовые котельные, ещё 13 находятся в стадии строительства. При этом за счёт средств областного бюджета возведено пять объектов теплогенерации.

Важен и вклад в общероссийский климатический эксперимент: благодаря переходу на газ в 2025 году Сахалинская область вышла на уровень углеродной нейтральности, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Кроме того, эксперты выделили комплексный подход к модернизации: наряду со строительством современных автоматизированных блочно-модульных газовых котельных (приходящих на смену угольным) ведётся реконструкция тепловых сетей и насосных станций, внедряются автоматизированные системы управления. Новые котельные проектируются с запасом мощности до 25% – это создаёт резерв для подключения будущих жилых микрорайонов и социальных объектов. Работы уже ведутся в десяти муниципальных образованиях.

Таким образом, проект подтверждает высокую эффективность концессионных механизмов в энергетике островного региона: инвестиции позволяют возводить современные объекты на отечественном оборудовании, решать проблему износа сетей, кратно сокращать выбросы, повышать надёжность теплоснабжения и формировать резерв мощности для развития городской инфраструктуры.