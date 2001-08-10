Сахалин обменялся опытом с Якутией в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область ознакомилась с опытом Республики Саха (Якутия) в сфере термического обезвреживания отходов. В рамках рабочего визита первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Ли встретился с министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии Сергеем Кировым.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, ключевой темой встречи стало обращение с твёрдыми коммунальными отходами на труднодоступных территориях. Эта проблема актуальна для обоих субъектов, на территории которых расположено множество населённых пунктов, где логистика и переработка отходов требуют нестандартных технологических решений.
По завершении переговоров сахалинской делегации представили строящийся комплекс по обработке твёрдых коммунальных отходов. Представители островного региона ознакомились с полным циклом работы, включая участок сортировки, размещения и обезвреживания отходов.
Александр Ли отметил: «Особый интерес вызвало оборудование по обезвреживанию отходов (инсинераторы) местного производителя с бестопливной технологией. Процесс горения поддерживается самостоятельно за счёт собственной теплотворной способности отходов, что исключает необходимость постоянного использования дополнительного топлива. Будем внимательно следить за вводом данного оборудования в промышленную эксплуатацию, который планируется в текущем году. Лицензия на обезвреживание уже получена».
В свою очередь Сахалинская область поделилась опытом по внедрению раздельного сбора отходов и технологическими особенностями эксплуатации мусоросортировочного комплекса. Якутия запустит современную обработку ТКО и полигон в декабре 2026 года.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать дальнейшие рабочие связи, обмениваться опытом и совместно искать эффективные решения для повышения качества коммунальных услуг в регионах.
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