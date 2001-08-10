Оператор БПЛА младший сержант Зыков с Сахалина представлен к медали Суворова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В зоне проведения специальной военной операции настоящими мастерами воздушного боя становятся не только пилоты боевой авиации, но и операторы беспилотных летательных аппаратов. Среди них – гвардии младший сержант Данила Зыков, оператор FPV-дрона самолётного типа отдельной гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в начале октября 2026 года Данила находился на передовой позиции. Обстановка была предельно сложной: бойцы работали под постоянной угрозой атак вражеских беспилотников и артиллерийских обстрелов. В этих условиях, требующих мгновенной реакции и крепких нервов, гвардии младший сержант проявил исключительную храбрость, железную выдержку и высочайший профессионализм. Он уверенно и точно выполнял поставленные задачи, не давая противнику ни единого шанса на передышку.
Данила Зыков совершил 12 успешных боевых применений ударных дронов. Им поражено 12 важнейших целей противника, из них четыре антенны управления БПЛА и три антенны связи. Особым успехом стало уничтожение двух тяжёлых ударных беспилотников типа «Баба-яга».
Решительные и точные действия гвардии младшего сержанта Зыкова напрямую способствовали успешному выполнению боевых задач всего подразделения. Его мастерство спасло немало жизней сослуживцев и обеспечило продвижение штурмовых групп.
За личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в условиях, сопряжённых с риском для жизни, гвардии младший сержант Зыков Данила Петрович представлен к государственной награде Российской Федерации – медали Суворова.
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