Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа, осваивают навыки стрельбы из гладкоствольного оружия по воздушным целям.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, на специально оборудованной площадке сахалинские инструкторы развернули электрическую катапульту для запуска спортивных тарелочек. Они выступают в роли FPV-дронов условного противника, военнослужащие ведут огонь из гладкоствольных ружей с места.

Такой формат тренировок позволяет моделировать быстрое перемещение целей в воздухе и оттачивать практические навыки ведения огня. Бойцы работают над увеличением скорости реакции, повышением точности и умением оперативно принимать решения в условиях скоротечного боя.

Стендовая стрельба отлично развивает глазомер и мышечную память. Это прямой тренажёр для тех, кому предстоит работать по воздушным целям. Учимся быстро оценивать обстановку и бить точно в цель, - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Корс".

В дальнейшем полученные навыки интегрируют в тактико-специальные занятия. Бойцы отработают опыт в составе мобильных групп при отражении массированных атак беспилотников условного противника.