Более 8 тысяч подростков Сахалина и Курил нашли временную работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра временную работу нашли более 8 тысяч подростков Сахалина и Курил. Это 98% школьников, обратившихся за помощью к карьерным консультантам.
Как сообщили ТИА "Острова" в Кадровом центре "Работа России" Сахалинской области, юные островитяне занимались благоустройством городов и сёл, уборкой помещений и территорий, выполняли подсобные работы. Их принимали школы, детские сады, спортивные учреждения, библиотеки, дома культуры и парки.
В среднем подростки зарабатывали около 25 тысяч рублей. В северных районах региона зарплата достигала 35 тысяч рублей. Дополнительно служба занятости выплачивала по 1500 рублей за каждый полностью отработанный месяц.
Для многих подростков это первая официальная работа. Они учатся соблюдать трудовую дисциплину, работать в команде и самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами. Наши специалисты помогают подобрать подходящее место с учётом возраста и интересов школьника, оформить необходимые документы и начать работать, - отметила директор Кадрового центра Елена Савельева.
Временная занятость помогает школьникам не только заработать, но и познакомиться с разными профессиями. Работа ведётся в том числе в рамках федерального проекта по профориентации и маршрутизации молодёжи нацпроекта "Кадры".
Найти временную работу подростки от 14 до 18 лет могут через портал "Работа в России" или при обращении в любой филиал Кадрового центра. Услуги бесплатные.
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