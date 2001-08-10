В главной библиотеке Сахалина прошла программа "Пять причин бросить курить"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематическая программа "Пять причин бросить курить", приуроченная к Международному дню отказа от курения, прошла в главной островной библиотеке 19 ноября. Участниками встречи стали старшеклассники школы № 5 и лицея № 2.
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, приглашённым экспертом выступил консультант по химической зависимости АНО "Жизнь" Син Роман.
Программа была построена вокруг пяти ключевых аргументов в пользу отказа от табака и электронных сигарет: здоровье и выносливость, свобода от зависимости, финансовая выгода, внешность и энергия, экология отношений. Школьники активно участвовали в дискуссии и интерактивных заданиях.
Вместе с экспертом ребята рассчитали финансовые затраты на вредную привычку за год и даже за всю жизнь, обсудили влияние никотина на внешность и спортивные результаты, а также разобрали механизмы формирования зависимости и способы противостоять давлению сверстников.
Встреча прошла в доверительной атмосфере. Подростки задавали вопросы, делились мнением и пришли к единому выводу: быть здоровым, независимым и активным - главный приоритет современной молодёжи.
В завершение программы участникам рассказали о федеральной инициативе и региональном движении "За медицину здорового долголетия", направленной на развитие профилактики и сохранение качества жизни граждан.
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