Второй рукой по мошенникам: взрослые дети защищают счета пожилых родителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чаще всего сервис «второй руки» — функцию, при которой крупные операции по счёту требуют одобрения доверенного лица, — россияне подключают пожилым родителям: так поступает половина пользователей. В 7 из 10 случаев роль защитника для родителей берут на себя молодые люди 18–25 лет, больше половины из них — женщины, показал опрос клиентов ВТБ, подключивших услугу.
Среди других целей использования сервиса опрошенные также называли защиту денег детей (34%) и супругов (29%). Женщины чаще подключают дополнительную защиту детям (54%), мужчины — родителям (60%) и жёнам (38%).
Выбор того, кого защищать, зависит от возраста самого помощника. Клиенты 25–54 лет чаще подключают сервис детям (45%), молодёжь 18–24 лет — родителям (71%) и друзьям (29%), а клиенты старше 55 лет — супругам (48%). В 9 случаях из 10 инициатором подключения выступает сам помощник.
Среди причин подключения сервиса опрошенные называли риск мошенничества (46%), заботу о близком (43%), подстраховку на случай потери телефона или карты (28%) и помощь менее финансово грамотному родственнику (26%).
Внедрение сервиса для борьбы с мошенничеством стало обязательным для банков с 1 сентября 2025 года и регулируется федеральным законом № 41-ФЗ о противодействии мошенничеству с использованием информационных технологий. Доверенное лицо — родственник или друг — может подтверждать или отклонять подозрительные операции по счёту, не имея доступа к самим деньгам. Порог суммы, при которой требуется такое одобрение, клиент определяет сам при подключении услуги.
Например, по данным ВТБ, среди клиентов банка, подключивших сервис, 70% старше 60 лет. У 69% из них на счетах до 2 млн рублей, у 26% — от 2,5 млн рублей и у 2% — от 15 млн рублей.
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