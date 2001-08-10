Сахалинцев и гостей острова приглашают в зоопарк на мероприятия выходного дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает познавательно и интересно провести выходные. Участие во всех мероприятиях — по входному билету в зоопарк.

17 октября. 13:00. Квест «ЗооЭрудит»

Командное путешествие по станциям, где участникам предстоит проявить смекалку и наблюдательность, а заодно узнать больше о мире живой природы. Как климат влияет на внешний вид животных? Как правильно составить для них рацион? Какие следы кому принадлежат? Это и многое другое — в лёгкой игровой форме.

Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»

17 октября. 14:00. Мастер-класс «Птичка из фетра»

Знакомство с птицами и возможность смастерить их из мягких безопасных материалов. Специалисты зоопарка расскажут о видовых особенностях и характере пернатых, а также помогут передать их в поделке, созданной своими руками.

Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»

17 октября. 15:00. Показательное кормление и тренинг полосатых варанов

Вараны — чрезвычайно умные рептилии. Они способны запоминать людей и даже решать простые задачи. Пара островного зоопарка со звучными именами Шторм и Сирена готова доказать это делом. На мероприятии специалисты не только покормят варанов, но и проведут с ними тренинг, а заодно расскажут, для чего нужны такие занятия с животными.

Место встречи: экспозиция «Экзотариум»

18 октября. 13:00. Мастер-класс ко Дню отца «Папа рядом»

Возможность интересно и необычно провести время всей семьёй и смастерить элементы обогащения среды животных. Специалисты расскажут, в чём и почему нуждаются обитатели зоопарка и помогут придумать для них вкусные игрушки. В конце все участники смогут понаблюдать, как животные взаимодействуют с ними.

Место встречи: у главного входа, перед экспозицией «Приматы»

18 октября. 15:00. Показательное кормление серебристо-чёрной и снежной лисиц

Первый показательный обед новых обитателей зоопарка — чернобурых лисичек. Специалисты расскажут об особенностях породы, а также познакомят с их соседом — снежным лисом Амуром. Чем они отличаются друг от друга, зачем были выведены и как уживаются вместе.

Место встречи: экспозиция «Хищные млекопитающие»