Аэровокзал Южно-Сахалинска стал площадкой для обсуждения туристических программ с Китаем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предложения по новогодним поездкам между Сахалином и Далянем стали основной темой переговоров представителей туристического бизнеса двух стран. Участники также обсудили перспективы следующего летнего сезона.

Встреча прошла при организационном участии Сахалинского туристско-информационного центра и министерства туризма Сахалинской области. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» предоставило площадку для переговоров.

Китайская сторона представила идею организации поездок на Сахалин для любителей горнолыжного спорта и сноуборда. Одновременно рассматривались возможности отдыха сахалинцев в Даляне. Обсуждение охватило условия авиаперевозки, размещение туристов и содержание программ, в том числе для путешественников с детьми.

Представители сахалинских компаний поделились оценками спроса и предложениями по продолжительности поездок, стоимости и экскурсионному наполнению. Отдельное внимание уделили приёму китайских гостей: выбору гостиниц, трансферам и организации отдыха на острове. Эти вопросы необходимо проработать, чтобы предложения учитывали ожидания туристов и возможности принимающих компаний.

«Открытие международного сектора – серьёзный импульс для въездного туризма на Сахалине. В 2025 году поток иностранных гостей вырос более чем в 2,3 раза, и значительную его часть составляют туристы из Китая. Сотрудничество с китайскими коллегами поможет нам не только предлагать гостям из КНР больше интересных форматов отдыха на Сахалине, но и расширять линейку туров для наших жителей, которые хотят путешествовать в Китай», — министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

С 29 сентября 2026 года все международные рейсы на прилёт и вылет обслуживаются в новом аэровокзале Южно-Сахалинска. Развитие контактов между участниками туристического рынка дополняет работу по расширению возможностей международного сообщения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы возможности нового международного сектора помогали развитию туризма. Для этого важен прямой диалог сахалинских компаний с зарубежными коллегами. Аэровокзал готов предоставлять площадку для таких встреч, чтобы у жителей островов было больше вариантов путешествий, а у гостей из других стран — возможностей познакомиться с Сахалином», — отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

На момент встречи туристические программы находились на стадии обсуждения. Их реализация требует дальнейшей проработки условий перевозки и размещения, сроков и стоимости поездок.