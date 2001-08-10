На Сахалине военнослужащие отработали навыки современного боя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сахалинском полигоне «Троицкий» провели комплексные занятия по боевой подготовке для военнослужащих по призыву из гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа. Программа охватила ключевые элементы современного боя — от огневой подготовки до приёмов рукопашного боя и метания оружия, что позволяет системно формировать у бойцов необходимые в реальных условиях навыки.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс‑службе Восточного военного округа, на огневом рубеже солдаты отрабатывали стрельбу из автоматов Калашникова АК‑74М из разных положений: лёжа, с колена, стоя, а также из‑за укрытий. Отдельный блок занятий посвятили рукопашному бою с автоматом и метанию холодного оружия — бойцы тренировались поражать цели ножом и пехотной лопатой, уделяя особое внимание точности и силе броска. На каждой учебной точке инструкторы наглядно показывали порядок выполнения нормативов и затем контролировали, насколько правильно бойцы их исполняют.
В программу также включили тактическую, инженерную и РХБЗ‑подготовку, а саму организацию занятий построили с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции. Инструктор по боевой подготовке с позывным «Цыган» подчеркнул, что комплексный подход помогает готовить солдат к разнообразным вызовам: стрельба, метание ножа и действия на поле боя — это взаимосвязанные элементы, каждый из которых критически важен для эффективности подразделения.
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