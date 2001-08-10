Кадровый центр Сахалинской области наращивает выездную работу с бизнесом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кадровый центр Сахалинской области системно расширяет взаимодействие с работодателями, делая ставку на проактивный подход. Специалисты не ждут обращений от бизнеса, а самостоятельно приезжают на предприятия, чтобы изучить кадровые потребности и предложить адресные решения. Такой формат помогает быстрее закрывать вакансии и расширять возможности трудоустройства для жителей региона.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, за девять с половиной месяцев текущего года специалисты провели 306 маркетинговых визитов — это на 32 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда состоялось 231 встреча. В выездных мероприятиях приняли участие 395 представителей работодателей, к сотрудничеству подключились 23 новые организации. По итогам совместной работы работодатели разместили 156 вакансий на 242 рабочих места – такой результат подтверждает эффективность прямого диалога с бизнесом.
Специалисты центра на местах знакомят работодателей с инструментами подбора персонала, возможностями профессионального обучения и действующими мерами поддержки. Наиболее интенсивная работа шла в Южно-Сахалинске – там провели 150 встреч. В Поронайском районе состоялось 46 визитов, в Долинском и Невельском – по 22. Чаще всего кадровые консультанты посещали предприятия строительной отрасли, торговли, сельского хозяйства и сферы образования.
Работодатели Сахалина и Курил могут получить персональную поддержку Кадрового центра, в том числе организовать выезд специалиста на предприятие. Для этого достаточно обратиться в ближайший филиал – контактные телефоны размещены по ссылке. Все услуги центр оказывает бесплатно.
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