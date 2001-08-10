На Камчатке ученые наблюдают исхудавших серых китов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Кроноцкого заповедника обеспокоены состоянием серых китов в бухте Ольга. Некоторые особи очень худые и могут отказаться от миграции для экономии энергии, сообщает ИА «Кам 24».

В сентябре в бухте Ольга Кроноцкого залива кормились молодые серые киты и подросшие детёныши, отделившиеся от матерей. По мнению ученых, возможно, именно там бентосные сообщества - донные организмы, которыми питаются серые киты, - наиболее продуктивны. Проверить эту гипотезу ученые смогут с помощью лабораторных исследований собранных проб бентоса.

«Некоторые киты до сих пор худые. Надеемся, они ещё успеют накопить достаточно жировых запасов, чтобы пережить зиму. Серые киты нередко остаются в Кроноцком заливе до декабря и даже января. Не исключено, что отдельные особи могут провести здесь всю зиму, не отправляясь в миграцию и тем самым экономя энергию. Мы будем продолжать наблюдения», - рассказали в Кроноцком заповеднике.

Исследования серых китов проходят в рамках проекта «Серые киты на Камчатке. Изучение и сохранение редкой охотоморской популяции». Он реализуется при поддержке Президентского фонда природы.