В Южно-Сахалинске открылось обновлённое пространство "Классно вместе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске после ремонта открылось семейное пространство «Классно вместе» Центра молодёжных инициатив. Обновление стало возможным благодаря субсидии из федерального бюджета по программе Росмолодёжи «Регион для молодых».
«Классно вместе» объединяет семьи Южно-Сахалинска уже около десяти лет – вокруг пространства сформировалось активное сообщество из более чем пятисот мам. В помещениях освежили интерьер, установили кондиционеры, полностью обновили игровое оборудование, мебель и зоны отдыха.
В день официального открытия пространство посетил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Для главы города провели мини-экскурсию и рассказали о ключевых активностях площадки. На постоянной основе здесь проходит авторский курс «Развиваемся играя», где мам обучают методикам раннего развития малышей для мягкой адаптации к детскому саду. В рамках проекта «Полезный вторник» специалисты консультируют родителей по мерам социальной поддержки, медицинскому сопровождению и воспитанию детей. Проект «Семейная суббота» предлагает совместные творческие мастер-классы. Для молодых мам организован «Женский клуб», где можно восстановить силы и получить новые знания.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, встреча продолжилась за чашкой чая, где Сергей Надсадин пообщался с женщинами в неформальной обстановке. Глава города отметил, что Южно-Сахалинск вошёл в число финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России» наряду с Казанью, Нижним Новгородом, Новосибирском и Омском. Это достижение стало возможным благодаря системной поддержке губернатора Валерия Лимаренко, по инициативе которого в городе второй год реализуется проект «Счастливое материнство». Команда администрации – департаменты социальной политики и образования, Центр молодёжных инициатив и другие структуры – ведёт постоянную работу по поддержке материнства и детства, укреплению института семьи.
Мэр отметил, что федеральная комиссия, оценивая Южно-Сахалинск, была приятно удивлена: люди на улицах практически все улыбаются, сложилось ощущение особого сообщества счастливых людей. По его словам, мам с колясками в парках и скверах становится всё больше – значит, в городе действительно комфортно жить, создавать семьи и растить детей.
Мамы, регулярно посещающие «Классно вместе», тоже отмечают позитивные перемены. Жительница Южно-Сахалинска Ольга Фунтусова пришла на мероприятие с дочерью Лизой. Она рассказала, что появилось много новых развивающих игрушек, преобразилась игровая зона, дочке здесь очень нравится. С первым ребёнком она такого удовольствия от декрета не получала, а сейчас с радостью осталась бы в отпуске подольше – в городе для семей делается очень многое.
Многодетная мама Дина Менжикова переехала в Южно-Сахалинск почти десять лет назад и активно участвует в жизни сообщества. Двое её младших детей родились в областном центре. Она считает Южно-Сахалинск одним из лучших городов России по возможностям для родителей и детей. С пространством «Классно вместе» она познакомилась два года назад и проводит мастер-классы по лепке традиционных бууз – уже четыре кулинарные встречи, и интерес не угасает. По её мнению, шансы города на победу в конкурсе «Семейная столица России» очень высокие. Мероприятия в «Классно вместе» проходят на регулярной основе, следить за анонсами можно в официальном сообществе «ВКонтакте».
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