Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на должность вице-мэра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска с 7 октября объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – вице-мэра города.

К квалификационным требованиям относятся: высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, а также не менее четырёх лет стажа муниципальной службы или работы по специальности. Среди дополнительных требований – знание законодательства о государственном и муниципальном управлении, муниципальной службе, Устава городского округа, Федерального закона №44-ФЗ, основ кадровой работы, противодействия коррупции, внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок. Также предусмотрено оформление допуска к государственной тайне по форме 3.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, документы принимают с 7 по 30 октября 2026 года на адрес электронной почты: a.valujskih@yuzhno-sakh.ru с последующим представлением оригиналов по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 173, кабинет 312 – департамент кадровой политики. Телефон: 300-913, доб. 7.

Отбор кандидатов проводят в форме конкурса документов и собеседования. Предполагаемая дата – 19 ноября 2026 года. Подробности о вакансии и формы для заполнения – на официальном сайте администрации города.