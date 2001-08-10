Жители Ново-Александровска пожаловались на шум и грязь от большегрузов на 2-й Красносельской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска и Народный фронт подключились к вопросу движения большегрузов в Ново-Александровске. В центре внимания оказалась ситуация на улице 2-й Красносельской, где жителей беспокоит интенсивное движение грузового транспорта рядом с жилыми домами.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, встреча с горожанами состоялась на месте. Жители рассказали о дискомфорте, связанном с вибрацией, шумом, пылью и грязью, которые сопровождают ежедневное движение грузового транспорта.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского Народного фронта Алёна Силачева отметила, что на западном въезде со стороны улицы 2-й Хабаровской на улицы 2-ю Красносельскую, 30 лет Победы и в переулок Горького установлены дорожные знаки, запрещающие проезд большегрузного транспорта. Однако, по словам жителей, эти ограничения систематически нарушаются.

Жители зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ и уровня шума в несколько раз, что связано с высокой скоростью движения большегрузов, в том числе в ночное время, - подчеркнула Алёна Силачева.

Вместе с жителями участники встречи, в которой также принял участие председатель общественного дорожного Совета города Валерий Ерохов, обсудили дальнейшие шаги. Дополнительно запланирована встреча с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства, где будет проработана возможность перенаправления транспортных потоков юридических лиц на резервную дорогу.

Администрация Южно-Сахалинска и Народный фронт продолжат совместную работу по этому вопросу. Ситуация остаётся на контроле. Задача сейчас - найти решение, которое позволит снизить нагрузку на жилой район и обеспечить комфорт жителей.