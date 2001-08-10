Тихоокеанское
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14:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учатся захватывать опорные пункты противника

Военнослужащие на Сахалине учатся захватывать опорные пункты противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, учебные окопы и блиндажи на полигоне с максимальной точностью повторяют укрытия противника, которые он использует в зоне СВО. Это в дальнейшем поможет бойцам ориентироваться в реальных боевых условиях.

Во время обучения опытные инструкторы - участники СВО особое внимание уделяют подготовке личного состава к действиям при штурме блиндажей и уничтожении огневых точек "противника".

Во время тренировок мотострелки учатся правильно передвигаться в составе боевой группы по окопу и вести огонь из различных положений для стрельбы, в том числе с неудобного плеча.

 

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