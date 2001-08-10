Военнослужащие на Сахалине учатся захватывать опорные пункты противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, учебные окопы и блиндажи на полигоне с максимальной точностью повторяют укрытия противника, которые он использует в зоне СВО. Это в дальнейшем поможет бойцам ориентироваться в реальных боевых условиях.

Во время обучения опытные инструкторы - участники СВО особое внимание уделяют подготовке личного состава к действиям при штурме блиндажей и уничтожении огневых точек "противника".

Во время тренировок мотострелки учатся правильно передвигаться в составе боевой группы по окопу и вести огонь из различных положений для стрельбы, в том числе с неудобного плеча.