Военнослужащие на Сахалине учатся захватывать опорные пункты противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) "Троицкий" военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, учебные окопы и блиндажи на полигоне с максимальной точностью повторяют укрытия противника, которые он использует в зоне СВО. Это в дальнейшем поможет бойцам ориентироваться в реальных боевых условиях.
Во время обучения опытные инструкторы - участники СВО особое внимание уделяют подготовке личного состава к действиям при штурме блиндажей и уничтожении огневых точек "противника".
Во время тренировок мотострелки учатся правильно передвигаться в составе боевой группы по окопу и вести огонь из различных положений для стрельбы, в том числе с неудобного плеча.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Жители дома на улице Жириновского в Южно-Сахалинске трое суток остаются без холодной воды
11:10 Сегодня Кадровый тур «Регион 65» пройдёт по районам Сахалина с 7 по 9 октября
08:13 Сегодня Землетрясение магнитудой 4,2 произошло восточнее Рейдово
10:28 Сегодня Южносахалинка совмещает волонтёрство с карьерой преподавателя эстрадного пения
12:02 28 Сентября На проспекте Мира в Южно-Сахалинске Nissan Safari сбил пешехода
10:00 29 Сентября Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
10:48 1 Октября В октябре некоторые пособия семьям с детьми перечислят досрочно
09:33 30 Сентября На Сахалине полицейские поймали с поличным курьера аферистов укравших у трёх пенсионеров 3,5 млн рублей
09:21 7 Сентября Семейную выплату в Сахалинской области получили три тысячи родителей
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
Выбор редакции
- 17:05 Сегодня Сахалинские борцы завоевали четыре медали на первенстве России по спорту глухих
- 11:10 Сегодня Кадровый тур «Регион 65» пройдёт по районам Сахалина с 7 по 9 октября
- 18:01 2 Октября Мэрия Южно-Сахалинска призывает горожан не поджигать контейнеры
- 17:40 2 Октября Островной регион впервые принимает Первенство России по спортивной борьбе глухих
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?