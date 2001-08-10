Жительница Южно-Сахалинска Любовь Сухоцкая отметила 100-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вековой юбилей отмечает жительница островной столицы Любовь Евгеньевна Сухоцкая. Почти полвека своей жизни она посвятила благородной миссии — воспитанию и обучению юных сахалинцев.

Любовь Евгеньевна родилась 30 сентября 1926 года в Алтайском крае. В 1956 году она приехала на Сахалин, который с первых дней покорил ее сердце и навсегда стал второй родиной. Именно на островной земле в полной мере раскрылось ее истинное призвание.

Любовь Евгеньевна — человек удивительного поколения тружеников и созидателей. 48 лет непрерывного труда она посвятила школе. Для сотен мальчишек и девчонок она стала первой учительницей, которая не только открывала дверь в мир знаний, но и учила дружить, быть любознательными, честными и отзывчивыми.

За преданность профессии и самоотверженный труд педагог удостоена многочисленных ведомственных наград и благодарностей, однако главным своим достижением Любовь Сухоцкая всегда считала успехи ребят, а также искреннюю признательность и внимание своих учеников и их родителей.

Со 100-летним юбилеем Любовь Евгеньевну от имени мэра Сергея Надсадина сегодня тепло поздравили представители администрации Южно-Сахалинска. Гости пожелали юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, душевного спокойствия, тепла и благополучия в окружении любящих и заботливых близких.