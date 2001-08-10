Жительница Южно-Сахалинска Любовь Сухоцкая отметила 100-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вековой юбилей отмечает жительница островной столицы Любовь Евгеньевна Сухоцкая. Почти полвека своей жизни она посвятила благородной миссии — воспитанию и обучению юных сахалинцев.
Любовь Евгеньевна родилась 30 сентября 1926 года в Алтайском крае. В 1956 году она приехала на Сахалин, который с первых дней покорил ее сердце и навсегда стал второй родиной. Именно на островной земле в полной мере раскрылось ее истинное призвание.
Любовь Евгеньевна — человек удивительного поколения тружеников и созидателей. 48 лет непрерывного труда она посвятила школе. Для сотен мальчишек и девчонок она стала первой учительницей, которая не только открывала дверь в мир знаний, но и учила дружить, быть любознательными, честными и отзывчивыми.
За преданность профессии и самоотверженный труд педагог удостоена многочисленных ведомственных наград и благодарностей, однако главным своим достижением Любовь Сухоцкая всегда считала успехи ребят, а также искреннюю признательность и внимание своих учеников и их родителей.
Со 100-летним юбилеем Любовь Евгеньевну от имени мэра Сергея Надсадина сегодня тепло поздравили представители администрации Южно-Сахалинска. Гости пожелали юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, душевного спокойствия, тепла и благополучия в окружении любящих и заботливых близких.
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