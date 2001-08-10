Более 27 тысяч мер поддержки оказал Кадровый центр Сахалина с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года Кадровый центр Сахалинской области оказал жителям региона более 27 тысяч мер поддержки. Чаще всего люди обращались за помощью в поиске работы – её получили 13 977 раз. Ещё 7 325 мер оказано по профориентации.

Временное трудоустройство организовали в 2 966 случаях, помощь по социальной адаптации получили 1 763 раза, психологическую поддержку – 773. Ещё 260 мер связаны с содействием началу предпринимательской деятельности, 209 – с участием в общественных работах.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор центра Елена Савельева отметила рост интереса к направлениям, которые помогают человеку определиться с дальнейшим профессиональным путём. Число мер по профориентации выросло на 8%, по социальной адаптации – на 15% к прошлому году. Это показывает, что людям важно не только найти вакансию, но и понять свои сильные стороны, подготовиться к поиску работы и увереннее выйти на рынок труда.

Карьерные консультанты помогают соискателям найти вакансии, составить резюме, подготовиться к собеседованию, выбрать обучение или разобраться, с чего начать своё дело. Нужные меры поддержки подбирают с учётом ситуации и планов конкретного человека. Получить консультацию и узнать о доступных мерах поддержки можно в любом филиале Кадрового центра региона.