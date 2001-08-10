Росгвардейцы Сахалина изъяли восемь единиц оружия за неделю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление Росгвардии по Сахалинской области продолжает контрольные мероприятия в сфере оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверили 74 места хранения оружия у граждан и организаций.
В ходе проверок у владельцев гражданского оружия выявили 12 нарушений требований законодательства. В отношении нарушителей составили 12 протоколов об административных правонарушениях, изъяли оружие и аннулировали шесть разрешений на его хранение и ношение.
Одной из причин для изъятия стало несвоевременное прохождение обязательного медицинского освидетельствования. Так, в Южно-Сахалинске изъяли четыре единицы огнестрельного оружия, ещё по одной – в Корсакове и Охе. Всего за отчётный период росгвардейцы изъяли и поместили на временное хранение восемь единиц огнестрельного оружия. Добровольно сахалинцы сдали семь охотничьих ружей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, принимаемые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и соблюдение требований в сфере оборота оружия. В ходе предоставления государственных услуг в ведомство поступило 187 заявлений от граждан и организаций. С учётом ранее поступивших обращений специалисты рассмотрели 215 пакетов документов.
Росгвардия напоминает владельцам оружия о правилах его транспортирования. Оружие следует перевозить в разряженном состоянии, отдельно от патронов, в чехлах, кобурах, специальных футлярах либо в упаковке производителя. При обращении с оружием необходимо соблюдать меры безопасности.
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