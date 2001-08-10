Матросы возглавили рейтинг самых востребованных профессий Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кадровый центр Сахалинской области назвал ТОП-10 самых востребованных профессий в сентябре. Средние зарплаты по этим специальностям – от 70 до 184 тысяч рублей.
Рейтинг возглавили матросы: для них открыто 1203 рабочих места со средней зарплатой 102 тысячи рублей. Следом идут электрогазосварщики – 1126 мест и 106 тысяч. Ещё 751 место открыто для монтажников стальных и железобетонных конструкций со средней зарплатой 146 тысяч рублей.
В десятку также вошли электромонтажники, обработчики рыбы и морепродуктов, монтажники технологических трубопроводов, водители, арматурщики, рихтовщики кузовов и плотники. Среди названных профессий самые высокие средние зарплаты предложили монтажникам технологических трубопроводов – 184 тысячи рублей и электромонтажникам – 164 тысячи рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор центра Елена Савельева отметила, что электрогазосварщики требуются 17 работодателям сразу в 11 муниципалитетах, матросы – девяти работодателям в Южно-Сахалинске, Южно-Курильске и Невельске. Все 399 рабочих мест для электромонтажников заявил один работодатель в Ногликах.
Сейчас в банке Кадрового центра – 2296 вакансий на 9127 рабочих мест. Посмотреть их можно на портале «Работа в России» или обратиться в любой филиал Кадрового центра Сахалинской области.
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