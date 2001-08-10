Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Единая Россия» играет особую роль в укреплении государства и никогда не отличалась популизмом. Партия принимала иногда сложные, но необходимые для стабильного развития страны, экономики, социальной сферы решения, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями политических партий.

«Я очень рассчитываю на то, что так и будет в следующем составе Государственной Думы», — акцентировал он.

Президент выразил уверенность, что «Единая Россия», как и прежде, выстроит товарищеское, партнёрское взаимодействие с другими фракциями и по традиции обеспечит эффективное, справедливое представительство всех политических сил в руководстве Госдумы и парламентских комитетов.

«Полезен будет, думаю, и диалог с теми партиями, которые участвовали в кампании, но не прошли. Всё ценное из их инициатив надо брать в работу. Именно так, с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества и формируется объединяющая повестка», — заявил Глава государства.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что партия видит приоритетное развитие в законодательном обеспечении Народной программы, так как масштаб доверия партии порождает и масштаб ответственности за все принимаемые решения.

«Все меры, которые включены в программу, соответствуют ключевым вызовам, с которыми сталкивается страна. Они касаются экономики, социальной сферы, демографии, образования, здравоохранения, сглаживания неравенства между регионами и достижения технологического лидерства. Если мы на все эти вопросы подготовим грамотный ответ, то страна получит необходимый толчок в своём развитии, даже несмотря на драматические события и военные действия», — акцентировал он.

По его словам, «Единая Россия» в новом созыве Госдумы уделит самое пристальное внимание поддержке участников СВО, их семей, а также развитию исторических территорий страны, которые по поручению Президента к 2032 году необходимо довести до общероссийского уровня.

«Сейчас в нашем портфеле законодательных инициатив — 85 законопроектов, которые мы планируем к рассмотрению в ходе этой сессии», — добавил он.

Дмитрий Медведев заверил Президента, что партия готова продолжить конструктивное сотрудничество со всеми политическими партиями.

«Будем формировать созидательную повестку, объединяющую все фракции, все партии», — сказал он.

Председатель «Единой России» акцентировал, что результаты ЕДГ-2026 свидетельствуют об устойчивости и абсолютной зрелости гражданского общества, беспрецедентной консолидации общества вокруг Главы государства и его призыва принять участие в голосовании, сознательности и патриотизме людей, несмотря на то, что противник всеми способами пытался сорвать избирательный процесс.

«Единая Россия» получила беспрецедентный уровень поддержки: более 58% голосов, и сформирует самую многочисленную в своей истории фракцию в Госдуме.

Выполняя поручение Главы государства, партия вовлекала в избирательный процесс и в процесс управления страной участников СВО: 50 бойцов вошли в состав фракции партии в Госдуме.

То, что партия получила кредит доверия на будущее, очень дорогого стоит, заявил Дмитрий Медведев.

«Где бы ни работали представители «Единой России», они обязаны сделать всё для Победы нашей страны», — сказал он.

Владимир Путин поддержал озвученную Дмитрием Медведевым кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы.

«Вячеслав Викторович выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, в общем, по-партнёрски. Атмосфера была и принципиальная, и деловая. Поэтому я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной Думы следующего созыва», — сказал он.