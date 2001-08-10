В двух детских садах Южно-Сахалинска капитально ремонтируют электросети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В двух детских садах Южно-Сахалинска – №29 «Василёк» в селе Синегорск и №27 «Зарничка» – капитально ремонтируют электросети. Работы планируют завершить до конца октября, чтобы в ноябре обновлённые группы смогли принять детей. Создание современных, комфортных и безопасных условий для подрастающего поколения – ключевая задача национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, заместитель директора Сергей Луковой сообщил, что в этом году на капитальный ремонт электросетей вышли четыре образовательных учреждения. Летом, до начала учебного года, работы выполнили в школах №16 и №22. В августе по результатам конкурсных процедур определили подрядные организации для модернизации сетей в двух детских садах. В учреждениях полностью обновляют электросети: старые кабельные системы заменяют на новые, устанавливают современное щитовое оборудование, вводно-распределительные устройства и осветительные приборы.

Подрядные организации имеют большой опыт электромонтажных работ, в том числе на объектах образования. Ход ремонта на постоянном контроле: еженедельно площадки инспектируют представители администрации, каждый день на месте находятся руководители детских садов. Заведующая детсадом №29 «Василёк» Галина Дьячкова отметила, что строители работают строго по графику – бригада вовремя завершила демонтаж старых систем и сейчас выполняет монтаж нового оборудования. После электромонтажных работ проведут косметический ремонт: приведут в порядок стены и потолки, освежат группы, музыкальный и спортивный залы, пищеблок. Детский сад посещает 51 воспитанник, все ребята временно устроены в другие учреждения. Родители с пониманием отнеслись к ситуации, а коллектив сада с нетерпением ждёт возвращения малышей.

Комплексное обновление учреждений образования, в том числе инженерной инфраструктуры, остаётся одним из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.