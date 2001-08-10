Тихоокеанское
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11:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за камбалой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 30 сентября, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести камбалу по цене 102 руб/кг.

Так, торговля доступной рыбой осуществляется по адресам:

- пр. Мира, 47А (магазин «Баловень») - с 11:00;

- Холмское шоссе, 5/6 (магазин «Баловень») - с 11:00;

- ул. 3-я Строительная, 4Б (Ново-Александровск, магазин «Надежда») – с 11:00;

- ул. Дружбы, 56 (Луговое) - с 11.00;

- Еланский проезд, 29 (ТЦ «Еланский», магазин «Дом Морепродуктов») - с 15:00;

- ул. Поповича, 69Б (магазин «Дом Морепродуктов») - с 15.00.

Ассортимент и объемы продукции отличаются в каждой конкретной торговой точке.

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