Бизнесменов Сахалина приглашают на приём в транспортную прокуратуру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам и защиты их прав в Дальневосточной транспортной прокуратуре, а также Сахалинской транспортной прокуратуре 6 октября с 09:00 до 18:00 проведут личный приём представителей бизнеса.
Предприниматели могут сообщить о фактах нарушения закона и создания административных барьеров в сфере функционирования железнодорожного, воздушного и водного транспорта, при перемещении товаров через таможенную границу, проведении таможенного контроля, осуществлении оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.
Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Алексей Легезин проведёт приём с 10:00 до 12:00 в Хабаровске по адресу: улица Джамбула, 14. Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора с дислокацией во Владивостоке Николай Кривегин примет предпринимателей во Владивостоке по адресу: улица Адмирала Фокина, 2.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинской транспортной прокуратуре, островные предприниматели также могут обратиться в режиме видеосвязи через Сахалинскую транспортную прокуратуру по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 34. По возникшим вопросам обращаться по телефонам: 8 (4242) 42-44-14, 43-32-25 – приёмная транспортной прокуратуры. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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