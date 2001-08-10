Островные волонтёры получили знаки "Доброволец Сахалинской области"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска состоялось вручение почётных знаков «Доброволец Сахалинской области». Мероприятие объединило активистов разных социально значимых организаций, школьников и студентов. Награды получили волонтёры Центра молодёжных инициатив, Сахалинского поисково-спасательного отряда «Сова», молодёжного крыла Народного фронта, «серебряные волонтёры», представители Красного Креста и учреждений образования. Среди отмеченных – Дарина Соколова из молодёжного совета «Сахалинэнерго», которая с коллегами проводит профориентационные встречи для школьников и студентов, рассказывая о востребованных профессиях в энергетике.
Ученица лицея №1 Диана Трошина стала добровольцем около года назад. Она участвует в патриотических акциях и помогает в организации городских мероприятий. По её словам, ей нравится помогать людям, общаться и быть полезной – она планирует развиваться и в других направлениях добровольчества. Дарина Соколова отметила, что волонтёрство со школы остаётся с ней на всю жизнь, а награда стала неожиданностью, но придала импульс двигаться дальше и привлекать больше ребят.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, знак отличия учреждён губернатором Валерием Лимаренко. Волонтёрское движение получает поддержку со стороны главы региона, администрации города и мэра Сергея Надсадина. Такое системное внимание способствует развитию добровольческих инициатив и реализации социально значимых проектов. В планах – расширение направлений добровольчества, включая помощь пожилым, экологические акции и участие в муниципальных программах.
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