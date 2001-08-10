В Южно-Сахалинске продолжаются рейды против нарушителей на электросамокатах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском парке Южно-Сахалинска сотрудники администрации совместно с инспекторами ГАИ провели профилактический рейд по выявлению пользователей электросамокатов, нарушающих правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Использование любых СИМ – как электросамокатов, так и велосипедов – на территории парка запрещено, однако от посетителей продолжают поступать жалобы на нарушителей. В связи с этим совместные рейды проводят регулярно. Специалисты выявляют десятки нарушителей, с каждым проводят профилактическую беседу, подробно разъясняют правила использования СИМ и требования к скоростному режиму.

Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами департамента общественной безопасности и контроля Анатолий О. подчеркнул, что рейды принципиально важны для безопасности гуляющих в парке – особенно семей с детьми. Работу будут продолжать, пока не привьют культуру правильного поведения в парке. Жители города поддерживают такую позицию: из-за хаотичного движения пользователей СИМ пешеходные прогулки становятся небезопасными. Южносахалинка Милена Фёдорова отметила, что парк предназначен для прогулок, а не для активной езды, и часто нарушители не соблюдают скоростной режим.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, профилактическая работа будет продолжена. Соблюдение правил и взаимное уважение между посетителями парка – основа безопасного отдыха для всех горожан. В ближайшее время запланированы дополнительные рейды, а также усиление информирования о запрете на использование СИМ в парковой зоне. Штрафы за нарушения составляют до нескольких тысяч рублей. Жителей просят с пониманием относиться к требованиям безопасности.