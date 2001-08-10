Сахалинский бизнес стал чаще использовать ИИ в деловых переговорах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в группу компаний МТС, оценила деловую активность организаций Сахалинской области в июне-августе 2026 года и сравнила ее с аналогичным периодом прошлого года. В регионе продолжился тренд на активное применение функций на базе искусственного интеллекта, а самыми активными пользователями платформы стали образовательные организации и госсектор.

По данным аналитиков МТС Линк, летом 2026 года жители Сахалинской области использовали ИИ в 4,5 раза чаще, чем летом 2025 года. Самыми популярными опциями на базе ИИ стали саммаризация (рост в 8 раз) и транскрибация (рост в 7 раз). Также вдвое чаще сахалинцы использовали ИИ-ассистента, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договорённости.

В целом, летняя деловая активность островитян за год возросла. Так, общее количество онлайн-мероприятий летом 2026 года увеличилось на 26%. Количество онлайн-встреч на платформе выросло на 27%, а вебинары проводили на 11% чаще. Самыми активными пользователями платформы стали образовательные организации и государственные органы. В топ-3 отраслей также вошла промышленность.

«Использование ИИ-функций в бизнес-коммуникациях - растущий тренд. ИИ-ассистенты самостоятельно анализируют видеоконференции и письменно фиксируют основные договорённости – это экономит время и снижает трудозатраты. Поэтому платформа МТС Линк регулярно предлагает бизнесу Сахалинской области новые решения для автоматизации задач. Сейчас мы также тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут еще больше облегчить труд человека», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.