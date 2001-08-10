В день рождения Южно-Сахалинска её жители и гости отправятся в этнопутешествие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 сентября островная столица отпразднует свой 144-й день рождения. Торжество пройдёт под тёплым девизом «Южный - город дружный» и будет посвящено Году единства народов России.

Мероприятия, посвящённые Дню города уже стартовали. Они продлятся до 12 сентября включительно.

В этом году организаторы подготовили необычный и яркий формат - увлекательное путешествие по народным деревням. Гости окунутся в культуру и обычаи разных народов, представители которых сегодня проживают в Южно-Сахалинске.

Сохранят в этом году также традиционные мероприятия.

В 11.00 на набережной реки Рогатки пройдёт фестиваль «Царь букет», а в 14.00 состоится концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра под открытым небом.

В 11.30 в парке им. Ю. А. Гагарина начнёт работу культурно-этнографическая зона «Мозаика народов». Гости посетят разные колоритные локации, побывают в русской, бурятской, алтайской, корейской, армянской, нивхской и татарской деревнях. Представители разных народов познакомят всех желающих со своими традициями и творчеством.

В 12.00 на стадионе «Космос» состоится торжественное открытие Дня города. Начнётся праздничная программа с хореографического флешмоба, в котором примут участие более 500 человек. Выступят хоровые коллективы и фольклорные ансамбли Южно-Сахалинска.

Настоящим сердцем праздника станет масштабная площадка «Русский дом» на стадионе «Космос». Жители и гости города смогут посетить улицу Хлебосольную, прогуляться по ул. Ремесленной, попробовать разные угощения и побывать на масштабном концерте с участием творческих коллективов города.

- Это будет одна из самых ярких площадок праздника. Здесь установят русскую печь, матрешек и другие символы русской народной культуры. Мы создадим по-настоящему тёплую и гостеприимную атмосферу для всех наших гостей, а их ожидается свыше двухсот тысяч человек. Проведём этот день все вместе: весело и хлебосольно, - рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.

В 12:45 в бювете городского парка состоятся церемония награждения участников конкурса «Цветущий Южный» и презентация книги Владимира Чуйко, посвящённой уникальному миру растений и цветов Сахалинской области.

А в 13.00 от бювета стартует необычный спектакль-променад «Жили-были напротив неба».

Ещё одной важной частью праздничной программы станут тёплые встречи в рамках проекта «История в лицах». Семьи разных национальностей поделятся своими историями и расскажут о том, как Южно-Сахалинск стал для них родным домом. Проект сейчас готовится, посмотреть истории семей можно будет, перейдя по QR-кодам, которые будут размещены на информационных стендах в каждой национальной деревне.

Яркой кульминацией праздничного дня станет большой вечерний концерт «Сердце города: мы едины». Он состоится в 18.00 на стадионе «Космос» городского парка.

А в 20.30 жителей и гостей Южно-Сахалинска ждёт подарок ко Дню города – выступление знаменитого «Хора Турецкого».