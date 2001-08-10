Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гвардии сержант Александр Владимиров, известный под позывным «Музыка» - участник специальной военной операции из Южно-Сахалинска рассказал о том, как творчество помогало ему на фронте и в мирной жизни. Боец 35-й мотострелковой гвардейской бригады прошел через передовую и госпитали вместе с гитарой, которая стала для него талисманом.

Житель Южно-Сахалинска Александр Владимиров принял решение подписать контракт по внутреннему убеждению:

- Там уничтожают мою веру, там гибнет мирное население и дети. У меня просто внутри закипело, и я добровольно отправился в зону СВО, - вспоминает он свой выбор.

Вместе с оружием и снаряжением Александр взял на передовую гитару. Инструмент стал его талисманом и отдушиной, а позже определил и его позывной - «Музыка». Александр стал самостоятельно учиться играть с 16 лет, первую песню написал в 23 года.

Служба в штурмовой роте стала для Александра испытанием: большую часть времени с 2024 по 2025 год он провел в госпиталях. Он не скрывает, что не раз был на волосок от гибели. Один из штурмов мог стать для него последним, если бы ни товарищ, который вытащил его тяжело раненого с поля боя.

На фронте гитара собирала вокруг него сослуживцев в минуты затишья: день рождения товарища или просто вечер превращались в концерт.

- Все приходили ко мне, когда была такая возможность. Под гитару как-то жить веселее, музыка помогает оставаться человеком даже в зоне боевых действий, - отмечает Александр.

Сегодня в репертуаре Александра Владимирова несколько десятков песен - о жизни, о любви, о том, что близко каждому. Он выступает на мероприятиях для ветеранов СВО, недавно ездил с концертом в Корсаков. Планирует вместе с боевым товарищем записать новую песню и продолжает верить, что музыка лечит лучше лекарств.