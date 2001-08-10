Более 9 тысяч рабочих мест закрыли сахалинские работодатели при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего работодатели заявили 8303 вакансии на 28 418 рабочих мест. Чаще других за помощью в поиске сотрудников обращались «ННК-Сахалинморнефтегаз», «Сахалинэнерго», Охинская ТЭЦ, «ГСП-Технологии», «Аэропорты Курильских островов» и Томаринская центральная районная больница.

«С начала года за помощью к нам обратились 667 работодателей, из них 184 – впервые. Мы подбираем кандидатов под конкретные вакансии и организуем встречи с компаниями», – отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Кадровый центр проводит открытые отборы и ярмарки вакансий, где представители компаний могут встретиться сразу с несколькими кандидатами и провести собеседования. Специалисты также расскажут, как компенсировать часть затрат на обучение сотрудников и получить субсидию при трудоустройстве отдельных категорий граждан.

На портале «Работа в России» зарегистрированы 3228 работодателей Сахалинской области. Там можно размещать вакансии и искать сотрудников по базе резюме.

Нужны сотрудники? Обратитесь в любой филиал Кадрового центра Сахалинской области.