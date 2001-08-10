S7 откроет прямые рейсы из Южно-Сахалинска в Хабаровск и Иркутск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 27 октября аэровокзал Южно-Сахалинска начнёт обслуживать новые прямые рейсы авиакомпании S7 в Хабаровск и Иркутск. Первый рейс в город на Амуре запланирован на 27 октября – самолёты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям ранним утром и поздним вечером. На линии задействуют Airbus A-320 вместимостью до 164 пассажиров, из которых 8 мест – в классе «Бизнес». Время в пути составит полтора часа. Рейс в Иркутск откроется 30 октября: самолёты будут вылетать раз в неделю, по субботам утром. На этом маршруте S7 использует Boeing 737-800, рассчитанный на 176 человек, а полёт займёт четыре часа 25 минут.
Как рассказали ТИА «Острова» в АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», расширение маршрутной сети – стратегическая задача по поручению президента России Владимира Путина. Директор по производству Данила Коновалов отметил, что кроме новых направлений в Хабаровск и Иркутск, расписание также пополнится дополнительными рейсами во Владивосток – этот город пользуется повышенным спросом у сахалинцев. Все подготовительные процедуры в аэровокзальном комплексе завершат до 25 октября, когда в авиационной отрасли начнётся осенне-зимний период навигации.
Билеты на новые маршруты уже доступны на сайте авиакомпании S7 и у её партнёров. Открытие рейсов позволит улучшить транспортную доступность Сахалинской области, сократить время в пути и предоставить жителям региона больше вариантов для путешествий по Дальнему Востоку и Сибири. В перспективе аэропорт планирует увеличивать частоту рейсов на наиболее востребованных направлениях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:42 Сегодня На Сахалине прокуратура добилась выплаты долга по зарплате 64 работникам
10:28 Сегодня В Малокурильское автомобиль столкнулся с мотоциклом
09:27 Сегодня Двое сахалинцев выплатят 1,6 миллиона рублей за добычу гребешков
09:18 Сегодня С сегодняшнего дня водители могут в Махе показывать права автоинспекторам
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня В Южно-Сахалинске открылись новые корты и секции для занятий спортом
- 11:22 Вчера Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?