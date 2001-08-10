S7 откроет прямые рейсы из Южно-Сахалинска в Хабаровск и Иркутск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 27 октября аэровокзал Южно-Сахалинска начнёт обслуживать новые прямые рейсы авиакомпании S7 в Хабаровск и Иркутск. Первый рейс в город на Амуре запланирован на 27 октября – самолёты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям ранним утром и поздним вечером. На линии задействуют Airbus A-320 вместимостью до 164 пассажиров, из которых 8 мест – в классе «Бизнес». Время в пути составит полтора часа. Рейс в Иркутск откроется 30 октября: самолёты будут вылетать раз в неделю, по субботам утром. На этом маршруте S7 использует Boeing 737-800, рассчитанный на 176 человек, а полёт займёт четыре часа 25 минут.

Как рассказали ТИА «Острова» в АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», расширение маршрутной сети – стратегическая задача по поручению президента России Владимира Путина. Директор по производству Данила Коновалов отметил, что кроме новых направлений в Хабаровск и Иркутск, расписание также пополнится дополнительными рейсами во Владивосток – этот город пользуется повышенным спросом у сахалинцев. Все подготовительные процедуры в аэровокзальном комплексе завершат до 25 октября, когда в авиационной отрасли начнётся осенне-зимний период навигации.

Билеты на новые маршруты уже доступны на сайте авиакомпании S7 и у её партнёров. Открытие рейсов позволит улучшить транспортную доступность Сахалинской области, сократить время в пути и предоставить жителям региона больше вариантов для путешествий по Дальнему Востоку и Сибири. В перспективе аэропорт планирует увеличивать частоту рейсов на наиболее востребованных направлениях.