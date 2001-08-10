В сахалинском детсаду «Семицветик» детей научили сортировать мусор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В детском саду «Семицветик» прошёл интерактивный урок, посвящённый раздельному сбору мусора и бережному отношению к природе. Занятие для воспитанников провела представитель регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Екатерина Николаева. В игровой форме малыши потренировались сортировать разные виды отходов и узнали, как эти знания можно применять в повседневной жизни. Дети без ошибок разложили органические и неорганические отходы по импровизированным контейнерам и твёрдо усвоили, что батарейки нельзя выбрасывать в обычный бак – только в специальные пункты приёма.
Помимо сортировки, для ребят провели мастер-класс по переработке: использованный пластиковый стаканчик они вместе с воспитателями превратили в яркую игрушку. Такой наглядный пример показал детям, что практически любому предмету можно подарить новую жизнь. Просветительская работа, направленная на формирование экологического мышления у юных жителей Южно-Сахалинска, является частью национального проекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, подобные тематические уроки проводят в детских садах и школах города регулярно. Они помогают подрастающему поколению не только больше узнать об экологии планеты, но и показывают конкретные действия, доступные каждой семье для сохранения природы. По словам Екатерины Николаевой, именно в детстве закладывается ответственное отношение к окружающей среде, и такие занятия формируют у детей устойчивые полезные привычки. Следующий урок уже запланирован в другом дошкольном учреждении областного центра.
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