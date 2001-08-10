В центре Южно-Сахалинска на ночь отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 9 сентября, специалисты «РВК-Сахалин» приступят к устранению масштабного повреждения на сетях холодного водоснабжения в центральной части Южно-Сахалинска. В связи с ремонтными работами подача воды будет ограничена с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября.

Ограничения затронут десятки городских улиц, включая проспект Победы, улицы Ленина, Курильскую, Чехова, Сахалинскую, Хабаровскую, Комсомольскую, Пограничную, а также ряд переулков и частный сектор.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, работы запланированы на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей и организаций.

В период отключения водоснабжения по всем вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: +7 (4242) 72-32-40 и +7 (4242) 49-79-25 . Специалисты работают круглосуточно и принимают заявки об утечках и других нештатных ситуациях.

Жителей и гостей областного центра призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее запастись водой.