284 предпенсионера и пенсионера нашли работу на Сахалине с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года карьерные консультанты Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области трудоустроили 284 жителей предпенсионного и пенсионного возраста – это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда работу нашли 244 человека).
Сахалинцы и курильчане старшего поколения теперь работают водителями, охранниками, воспитателями, делопроизводителями, бухгалтерами, медицинскими сёстрами, поварами, инспекторами по кадрам и специалистами других профессий. Как отметила директор центра Елена Савельева, у этой категории есть опыт и навыки, востребованные у работодателей, а карьерные консультанты помогают определить сильные стороны, подобрать вакансию, а при необходимости – направить на обучение или переобучение.
На бесплатное профессиональное обучение, в том числе по президентскому нацпроекту «Кадры», специалисты направили 79 человек. Островитяне выбрали программы подготовки охранников, помощников по уходу, операторов котельной, делопроизводителей, младших медицинских сестёр, операторов беспилотных авиационных систем и водителей погрузчика. После завершения курсов 30 из них уже трудоустроились. В начале октября Кадровый центр запускает ещё десять бесплатных программ: сварщик, повар, кондитер, электромонтёр, оператор котельной, няня, частный охранник, а также переподготовка водителей с категории B на C или D.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, все услуги для соискателей бесплатны. Узнать условия участия и записаться на обучение можно в ближайшем Кадровом центре или по телефону +7 900 488-85-35. Программы ориентированы на реальные потребности рынка труда, а короткие сроки обучения позволяют быстро получить новую профессию или повысить квалификацию.
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