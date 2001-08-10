Памятные митинги и возложения цветов прошли в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 3 сентября, жители Поронайского района почтили память тех, кто поставил точку во Второй мировой войне и участвовал в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов.

Памятные митинги и возложения цветов прошли в населённых пунктах района.

В Матросово жители собрались у обелиска, в Гастелло - у братской могилы воинов, в Тихменево — у могилы неизвестного солдата. Церемонии также состоялись у мемориалов в Востоке и Вахрушеве.

Вместе со взрослыми цветы к воинским захоронениям возлагали школьники. Участники памятных мероприятий почтили погибших минутой молчания.

Особенно важно, что память о событиях тех лет передаётся молодому поколению не только через учебники. Когда дети приходят к мемориалам вместе со своими родителями, учителями и земляками, история становится частью личной памяти семьи и родного места.

Сохранение воинских захоронений, проведение поисковой работы и патриотических проектов остаются важной частью работы по увековечению подвига советских воинов на Сахалине и Курильских островах.

3 сентября для нашего региона - день особой памяти и благодарности поколению Победителей. Память о тех, кто защищал нашу страну, объединяет и сегодня.