В Поронайском районе поздравляют ветеранов, тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе проходит адресная поздравительная кампания для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. Представители администрации, Собрания и социальной службы лично навещают жителей на дому, чтобы передать им слова благодарности и добрые пожелания.
Поздравления принимают труженики тыла, проработавшие не менее шести месяцев в годы Великой Отечественной войны: Лидия Александровна Руденок, Евдокия Ивановна Соколова и Татьяна Ивановна Тютюнькина.
Тёплые слова звучат и в адрес вдов участников Великой Отечественной войны: Галины Ивановны Рябчинской, Зинаиды Алексеевны Буравченко, Лидии Николаевны Бабуновой, Валентины Петровны Котелянец, Екатерины Федуловны Никоновой, Минзифы Кашфулловны Хакимовой, Светланы Георгиевны Лобовой и Нины Алексеевны Боровиковой.
Особое внимание — единственному проживающему в районе участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Алексею Васильевичу Ветрову.
Ветеранов и их семьи посещают временно исполняющий полномочия мэра Поронайского округа Андрей Шенцов и его заместители, председатель Собрания Виктория Кривошеева, начальник отделения центра социальной поддержки Светлана Бирюкова, а также депутаты собрания.
Во время встреч ветеранам передают слова благодарности и поздравления от губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Глава региона неоднократно подчёркивал: забота о поколении победителей остаётся одной из приоритетных задач областных властей. Важно, чтобы внимание к ветеранам не ограничивалось памятными датами, а выражалось в постоянной поддержке, живом участии и персональном отношении к каждому.
Такие встречи - ещё одна возможность лично сказать спасибо людям, чьи судьбы навсегда связаны с историей Великой Победы.
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