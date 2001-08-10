В Поронайском районе поздравляют ветеранов, тружеников тыла и вдов участников Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе проходит адресная поздравительная кампания для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. Представители администрации, Собрания и социальной службы лично навещают жителей на дому, чтобы передать им слова благодарности и добрые пожелания.

Поздравления принимают труженики тыла, проработавшие не менее шести месяцев в годы Великой Отечественной войны: Лидия Александровна Руденок, Евдокия Ивановна Соколова и Татьяна Ивановна Тютюнькина.

Тёплые слова звучат и в адрес вдов участников Великой Отечественной войны: Галины Ивановны Рябчинской, Зинаиды Алексеевны Буравченко, Лидии Николаевны Бабуновой, Валентины Петровны Котелянец, Екатерины Федуловны Никоновой, Минзифы Кашфулловны Хакимовой, Светланы Георгиевны Лобовой и Нины Алексеевны Боровиковой.

Особое внимание — единственному проживающему в районе участнику Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Алексею Васильевичу Ветрову.

Ветеранов и их семьи посещают временно исполняющий полномочия мэра Поронайского округа Андрей Шенцов и его заместители, председатель Собрания Виктория Кривошеева, начальник отделения центра социальной поддержки Светлана Бирюкова, а также депутаты собрания.

Во время встреч ветеранам передают слова благодарности и поздравления от губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Глава региона неоднократно подчёркивал: забота о поколении победителей остаётся одной из приоритетных задач областных властей. Важно, чтобы внимание к ветеранам не ограничивалось памятными датами, а выражалось в постоянной поддержке, живом участии и персональном отношении к каждому.

Такие встречи - ещё одна возможность лично сказать спасибо людям, чьи судьбы навсегда связаны с историей Великой Победы.