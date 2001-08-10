Рейс к истокам больших перемен: лекция для студентов прошла в аэровокзале Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В аэровокзале «Южно-Сахалинск» для островных студентов прошла лекция проекта «Уроки истории: Российская империя накануне великих потрясений (1905-1915)». Занятие среди экспозиции с одноимённым названием провела заместитель руководителя Мурманского отделения Императорского Православного Палестинского Общества Светлана Ефремова.
Используя архивные фото, вырезки из газет, фрагменты писем и инфографику, лектор проложила перед молодыми людьми маршрут развития России, по которому страна двигалась на заре ХХ века. С помощью стендов ребята проследили, как на державу влияли реформы в образовании, здравоохранении, аграрной и энергетической отрасли.
Отдельно рассмотрели зарождение авиации в империи. Символично обсудить её становление именно с этой группой студентов — первокурсниками специальности «Сервис на транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа — в аэровокзале, одном из самых технологичных комплексов России. За полчаса участники экскурсии познакомились с такими достижениями отрасли, как открытие первого в Европе аэродинамического института, изобретение парашюта и тяжёлого бомбардировщика «Илья Муромец».
«Работать с сахалинскими студентами оказалось легко и увлекательно. По группе было заметно, насколько их волнует история. В ходе лекции я постаралась рассказать не только о тех или иных переменах начала ХХ века, но и людях, их сотворивших. Мы долго обсуждали личность последнего императора, наших исследователей, инженеров, реформаторов, святых Божьих людей. Их лики молодые люди могли наблюдать на берестяных иконах — экспонатах ещё одной нашей выставки, расположенной в аэровокзале», — отметила Светлана Ефремова.
Познакомиться с портретом России накануне больших перемен и святыми Русской Православной Церкви в воздушной гавани Южно-Сахалинска можно будет до конца сентября. Экспозиции продолжат работать на втором этаже комплекса, напротив зоны паспортного контроля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
15:33 28 Августа Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения
16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 14:17 Сегодня Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
- 18:30 Вчера Для клиентов Росводоканала действует акция с возвратом 5% за услуги водоснабжения и водоотведения
- 15:50 Вчера Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
- 10:42 1 Сентября Выставка "Писатели-юбиляры" открылась в главной библиотеке Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?