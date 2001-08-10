Рейс к истокам больших перемен: лекция для студентов прошла в аэровокзале Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В аэровокзале «Южно-Сахалинск» для островных студентов прошла лекция проекта «Уроки истории: Российская империя накануне великих потрясений (1905-1915)». Занятие среди экспозиции с одноимённым названием провела заместитель руководителя Мурманского отделения Императорского Православного Палестинского Общества Светлана Ефремова.

Используя архивные фото, вырезки из газет, фрагменты писем и инфографику, лектор проложила перед молодыми людьми маршрут развития России, по которому страна двигалась на заре ХХ века. С помощью стендов ребята проследили, как на державу влияли реформы в образовании, здравоохранении, аграрной и энергетической отрасли.

Отдельно рассмотрели зарождение авиации в империи. Символично обсудить её становление именно с этой группой студентов — первокурсниками специальности «Сервис на транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа — в аэровокзале, одном из самых технологичных комплексов России. За полчаса участники экскурсии познакомились с такими достижениями отрасли, как открытие первого в Европе аэродинамического института, изобретение парашюта и тяжёлого бомбардировщика «Илья Муромец».

«Работать с сахалинскими студентами оказалось легко и увлекательно. По группе было заметно, насколько их волнует история. В ходе лекции я постаралась рассказать не только о тех или иных переменах начала ХХ века, но и людях, их сотворивших. Мы долго обсуждали личность последнего императора, наших исследователей, инженеров, реформаторов, святых Божьих людей. Их лики молодые люди могли наблюдать на берестяных иконах — экспонатах ещё одной нашей выставки, расположенной в аэровокзале», — отметила Светлана Ефремова.

Познакомиться с портретом России накануне больших перемен и святыми Русской Православной Церкви в воздушной гавани Южно-Сахалинска можно будет до конца сентября. Экспозиции продолжат работать на втором этаже комплекса, напротив зоны паспортного контроля.