Тихоокеанское
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15:32, | Новости общества Сахалина и Курил

3 сентября в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта и парковку

3 сентября в Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта и парковку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра для проведения парада Победы в Южном ограничат проезд и парковку транспорта

С 7:00 до 13:00 для проезда будут закрыты:

- ул. Горького на участке от Компроспекта до улицы Тихоокеанской;

- Компроспект от улицы Горького до улицы Комсомольской;

- Переулок Алтайский от улицы Горького до заезда на территорию «Гидростроя» (пер. Алтайский, 11).

Ограничения на парковку будут действовать на следующих участках:

- с 19:00 2 сентября до 11:00 3 сентября – ограничена парковка автомобилей в районе здания администрации по ул. Ленина, 173.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Вход к месту торжеств будет организован через контрольно-пропускные пункты, оснащенные рамками металлодетекторов. Они расположатся в районе дороги на Горный воздух по улице Горького, а также по Коммунистическому проспекту возле Спортивной школы по плаванию (городской бассейн).

 

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