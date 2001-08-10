На ВЭФ 2026 назвали топ-3 вида активов для инвестиций в Дальний Восток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эксперты ВТБ Мои инвестиции в рамках ВЭФ 2026 напомнили частным инвесторам об инструментах, которые позволяют участвовать в развитии дальневосточных проектов – от акций логистических и энергетических компаний до региональных облигаций и биржевых фондов.

Среди отраслевых ориентиров – компании, связанные с ростом грузопотока на восточном направлении и модернизацией инфраструктуры. Так, например, транспортная группа FESCO нарастила контейнерные перевозки через порты Дальнего Востока на 65% в первом полугодии 2026 года, а «РусГидро» направляет более 70% инвестпрограммы 2026 года объемом 390 млрд рублей на дальневосточные проекты.

Более консервативный вариант – облигации дальневосточных регионов, например, Амурской области, Магаданской области или Якутии.

Тем, кто не готов выбирать отдельного эмитента, доступны биржевые паевые инвестиционные фонды на широкий рынок или инфраструктуру – такой пай уже включает корзину акций крупных российских компаний, в том числе из логистического и энергетического секторов, и не требует значительного порога входа.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции напоминают о базовых принципах работы с региональными историями: не вкладывать более 5-10% портфеля в одну компанию, использовать налоговые льготы (ИИС-3) и ориентироваться на компании с подтвержденным ростом выручки в отчетности.