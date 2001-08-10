ВТБ: темпы роста кредитного портфеля предпринимателей на Дальнем Востоке почти вдвое выше
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ рассматривает Дальний Восток как один из приоритетных регионов для развития бизнеса. За первое полугодие кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса здесь вырос на 13,7%, достигнув 263 млрд рублей, что почти вдвое выше темпов роста в целом кредитного портфеля банка в сегменте среднего и малого бизнеса за тот же период. Об этом сообщил на ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.
Лидирующие отрасли в кредитном портфеле ДФО – сельское хозяйство, строительство и торговля. Выдачи кредитов в регионе выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 123 млрд рублей. Из них на инвестиционные кредиты приходится 34,5 млрд рублей.
В целом по стране кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам первого полугодия вырос на 7% и превысил 4 трлн рублей. В отраслевой структуре портфеля лидируют строительство, торговля, промышленность, АПК и услуги. При этом наибольший рост доли с начала года показали ЖКХ, образование, страхование, IT и логистика.
В первом полугодии 2026 года банк увеличил выдачу кредитов среднему и малому бизнесу на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предоставив компаниям и предпринимателям 1,45 трлн рублей. При этом доля инвестиционных кредитов сохранилась на уровне 33% от общего объема выдач.
ВТБ поэтапно улучшал условия для клиентов среднего и малого бизнеса: за год (июль 2025 – июль 2026) средние ставки снизились на 6%, в том числе в этом году — на 1,5%. «Доступность заёмного финансирования напрямую влияет на инвестиционную активность предпринимателей, и по мере смягчения денежно-кредитной политики этот эффект будет становится всё более выраженным. Задача ВТБ — предлагать предпринимателям доступные и удобные инструменты финансирования, включая программы государственной поддержки, чтобы они могли реализовывать свои проекты даже в условиях структурной перестройки экономики», — отметил Руслан Еременко.
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