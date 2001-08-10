На Сахалине сотрудники МЧС оценили опасности тропы "уснувшего дракона" на хребте Жданко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники МЧС Сахалинской области продолжают изучать популярные туристические маршруты региона – на этот раз объектом их внимания стал хребет Жданко. Спасатели прошли около 20 километров от станции Цапко через вершину горы Жданко до Бурунов. За два дня они оценили проходимость тропы, определили потенциально опасные участки и проработали альтернативные пути эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, маршрут требует серьёзной физической подготовки. По словам спасателя первого класса поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова Андрея Завалишина, движение по тропе связано с риском падений с крутых склонов, поэтому выходить на неё нужно с осторожностью, правильно распределять силы и обязательно учитывать погодные условия. Спасатель также напомнил, что в поход необходимо брать достаточный запас воды и питания.
Красота хребта Жданко привлекает множество туристов, однако специалисты предупреждают: даже при хорошей подготовке нельзя пренебрегать мерами безопасности. Изучение маршрутов сотрудниками МЧС помогает сделать популярные направления более безопасными для отдыхающих, а также отработать алгоритмы спасения на случай непредвиденных ситуаций.
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