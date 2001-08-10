Южносахалинцам напоминают о мерах безопасности 3 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны в Южно-Сахалинске будут усилены меры безопасности.

Вход к месту торжеств будет организован через контрольно-пропускные пункты, оснащенные рамками металлодетекторов. Они расположатся в районе дороги на Горный воздух по улице Горького, а также по Коммунистическому проспекту возле Спортивной школы по плаванию (городской бассейн).

По периметру пространства установят леерное ограждение. При входе контролеры-распорядители будут проверять у посетителей наличие запрещенных предметов. Общественный порядок будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на место проведения праздничных мероприятий не допускается проносить:

- оружие любого типа, а также колющие и режущие предметы, включая их напоминающие копии;

- аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости;

- любые жидкости, алкогольные напитки;

- профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки (кроме аккредитованных СМИ);

- дроны.

Вход с животными, самокатами и велосипедами запрещен.

Рекомендовано минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра. Полный список запрещенных предметов размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области. Граждане, имеющие предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.

Обращаем внимание, что при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить в полицейским или по телефону 112.