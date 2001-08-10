В Холмском районе досрочно завершили капремонт моста через реку Правда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Правда – сооружение находится на 34-м километре региональной дороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск.

Подрядчик ООО «Риндзин» полностью демонтировал старый железобетонный мост, построенный ещё до 1945 года, и вместо него установил четыре металлические гофрированные трубы диаметром 3,5 метра каждая. Помимо труб, на объекте смонтировали очистные сооружения, установили перильное и барьерное ограждения, заасфальтировали проезжую часть и тротуары.

Движение автомобилей теперь организовано по обновлённой двухполосной дороге, а пешеходы могут пользоваться тротуарами шириной 2 метра с обеих сторон. Рабочая комиссия проверила объект 20 августа – подрядчик сдал все работы в полном объёме и с опережением графика. Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, качество выполненных работ полностью соответствует нормативам.

Модернизацию самой протяжённой региональной трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск ведут по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В 2026 году работы продолжаются на участках трассы в Холмском, Томаринском и Углегорском районах. Обновлённый мост через реку Правда стал очередным этапом этой масштабной программы.