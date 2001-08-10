Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня столичные стандарты подготовки врачей становятся ориентиром для всей страны. Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы посетили делегации уже более чем 30 субъектов РФ. О том, как этот опыт может быть полезен для островного региона, рассказал главный врач Сахалинской областной клинической больницы, депутат Сахалинской областной думы Владимир Розумейко.

Москва активно помогает регионам в развитии сферы здравоохранения, делая акцент на подготовке профессиональных кадров. Ключевой площадкой для оценки компетенций и профессионального развития медицинских работников является столичный Кадровый центр, начавший работу в 2021 году.

Центр располагает более чем 1,1 тыс. единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. За пять лет участниками его образовательных программ стали почти 90 тыс. человек, включая свыше 47 тыс. врачей. Особый упор делается не только на клинические навыки, но и на цифровую грамотность, работу с искусственным интеллектом и профилактику профессионального выгорания.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, столица делится с регионами инновационными практиками. Формат обучения в центре позволяет врачам из субъектов РФ отрабатывать сложные клинические случаи на симуляторах в условиях, максимально приближенных к реальным, без риска для пациентов.

Помимо очных визитов, работает цифровая платформа «Московская медицина. Мероприятия». Благодаря ей врачи из более чем 550 населенных пунктов России получают равный доступ к лекциям, конференциям и профессиональным дискуссиям с начислением баллов НМО.

Несмотря на то, что Сахалинская область не входила в число первых пилотных регионов по очным стажировкам, внедрение московских подходов крайне актуально для островной медицины.

Владимир Розумейко, депутат Сахалинской областной думы, главный врач Сахалинской областной клинической больницы:

«Для Сахалинской области, с её географической удаленностью и сложной логистикой, цифровые образовательные платформы и симуляционные технологии, которые развивает Москва, - это не просто передовой опыт, а реальный инструмент решения кадрового вопроса. Когда врач работает в отдаленном районе, у него не всегда есть возможность выехать на учебу в федеральный центр на несколько недель.

Но благодаря таким проектам, как платформа «Московская медицина. Мероприятия», наши специалисты могут получать знания от ведущих экспертов страны, не покидая пределов области.

Кроме того, тотальная цифровизация столичного здравоохранения — это тот ориентир, к которому мы стремимся. Сегодня недостаточно просто хорошо делать операции, нужно владеть современным оборудованием, понимать алгоритмы искусственного интеллекта. Опыт Кадрового центра показывает, что к подготовке врача нужен системный подход: оценил компетенции, нашел слабые места, дал адресное обучение. Мы сейчас активно работаем над повышением квалификации наших кадров, и методики, отработанные в Москве, берем за основу. Особый интерес для нас представляет программа подготовки медицинских координаторов, так как Сахалин активно развивает медицинский туризм и сотрудничество со странами АТР».

Важно отметить, что развитие регионального здравоохранения невозможно без системной поддержки. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», реализуемые при поддержке «Единой России», уже доказали свою эффективность в привлечении кадров в районы Сахалина. Теперь ключевая задача – обеспечить этим специалистам доступ к постоянному профессиональному росту. Использование столичных стандартов обучения помогает выравнивать качество медицинской помощи: пациент в Южно-Сахалинске или в отдаленном селе должен получать лечение по самым высоким стандартам.