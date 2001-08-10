МТС застрахует детей от мошенников на 1,5 миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС первой российских операторов связи запускает детскую страховку. Абонентам тарифного плана Junior предоставляется комплексное решение по безопасности в сети со страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 млн рублей.
МТС дает возможность абонентам получить возмещение ущерба от мошенников. Сумма покрытия на одного абонента составляет 1,5 млн рублей. Компенсацию выплатит компания, если ребенок-абонент станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой взрослые понесут финансовые потери. Услуга входит в тариф и подключается автоматически.
Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребёнка к опасным сайтам, 66% - ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка, а каждый четвёртый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку. Ранее, с января по август, сервис «Безопасный интернет», включённый в подписку МТС Junior, выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.
К комплексному решению по детской безопасности детей-абонентов также относится услуга «Чистый номер». Такое решение позволяет ребенку использовать мобильный номер без истории спама и мошеннических звонков.
«Мы продолжаем развивать комплексную защиту в звонках и в сети для детей и подростков. Страхование стало новым элементом этой системы - наряду с фильтрами спама, мошеннических звонков и вредоносной рекламы. Также у нас действует решение для экстренной связи детей со взрослыми – SOS-кнопка: ребёнок может одним нажатием на экран смартфона, не набирая номер или текст, сообщить о своем местоположении и попросить позвонить. Благодаря таким сервисам у родителей снижается тревога за безопасность детей в сети, что особенно актуально с началом нового учебного года», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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