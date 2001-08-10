Тихоокеанское
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На Дальнем Востоке создадут центр реабилитации диких животных

На Дальнем Востоке создадут центр реабилитации диких животных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ при участии Фонда защитников природы построит на Камчатке центр реабилитации диких животных. Он появится в Елизовском районе рядом с поселком Раздольный на территории в 79 гектаров. Первых животных центр примет в 2027 году. Об этом на ВЭФ 2026 сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Специалисты реабилитационного центра будут принимать бурых медведей и других диких животных после конфликтов с человеком, обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить их к возвращению в природу. Одно из ключевых направлений – реабилитация медвежат-сирот: их будут выращивать с минимальным контактом с людьми, чтобы сохранить дикое поведение и в дальнейшем выпустить в естественную среду. Если животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Проект центра разработан Фондом защитников природы, который координирует строительство и привлекает специалистов по реабилитации.

«ВТБ совместно с Фондом защитников природы обладают ресурсами для запуска центра по реабилитации диких животных. Обычно такие проекты восстанавливают животных после конфликтов с людьми. Такая системная помощь особенно необходима на Камчатке. По последним данным, было зафиксировано более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты за год. В большинстве случаев потенциально опасных животных устраняют в то время как многие научные исследования, мировой и российский опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно и полностью зависит от человека. Поэтому будем работать с обеими сторонами конфликта», – прокомментировал Пётр Шпиленок.

На территории центра построят вольеры, ветеринарный блок, помещения для хранения и приготовления кормов. Реабилитация медведей будет основана на методике доктора биологических наук, заслуженного биолога России Валентина Пажетнова – она позволяет вырастить осиротевших медвежат, сохранив их естественное поведение и возможность вернуться в дикую природу.

Важным направлением работы центра станет изучение и профилактика причин конфликтов между человеком и дикими животными, а также формирование команды специалистов.

Реабилитационный центр построят в рамках программы ВТБ и Фонда защитников природы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях с апреля 2026 года. Проект опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями. Одновременно в рамках программы будет создана инфраструктура для помощи животным, пострадавшим по вине человека.

Специально к ВЭФ 2026 ВТБ и Третьяковская галерея запускают проект, соединяющий силу искусства с идеей сохранения природы. «Сохраняем шедевры природы» обращается к образам России на полотнах великих мастеров. Такой взгляд становится продолжением имиджевой кампании «ВТБ – это классика» и показывает, как классическая живопись может «говорить» с современным зрителем о важных темах. Символом проекта стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Специально для ВЭФ произведение выполнено в бело-синей гравюрной стилистике.

Фото: Дмитрий Шпиленок

 

Справка

Валентин Пажетнов – доктор биологических наук, заслуженный биолог России. С 1970 года работал в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике, где занялся изучением экологии бурого медведя. Его методику применяют при реабилитации бурых медведей и других видов медведей специалисты в России, Корее и Индии.

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр», Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, ФГБУ «Земля леопарда». ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов.

Фонд защитников природы – природоохранная организация, созданная профессионалами заповедного дела, которая поддерживает сотрудников заповедников и национальных парков, общественников и волонтёров, учёных и ветеринаров – людей, которые сделали делом своей жизни защиту дикой природы. Фонд защитников природы учрежден Ассоциацией работников заповедного дела. ВТБ выступает стратегическим партнером Фонда защитников природы.

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