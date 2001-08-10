На Дальнем Востоке создадут центр реабилитации диких животных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ при участии Фонда защитников природы построит на Камчатке центр реабилитации диких животных. Он появится в Елизовском районе рядом с поселком Раздольный на территории в 79 гектаров. Первых животных центр примет в 2027 году. Об этом на ВЭФ 2026 сообщил советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.
Специалисты реабилитационного центра будут принимать бурых медведей и других диких животных после конфликтов с человеком, обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить их к возвращению в природу. Одно из ключевых направлений – реабилитация медвежат-сирот: их будут выращивать с минимальным контактом с людьми, чтобы сохранить дикое поведение и в дальнейшем выпустить в естественную среду. Если животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Проект центра разработан Фондом защитников природы, который координирует строительство и привлекает специалистов по реабилитации.
«ВТБ совместно с Фондом защитников природы обладают ресурсами для запуска центра по реабилитации диких животных. Обычно такие проекты восстанавливают животных после конфликтов с людьми. Такая системная помощь особенно необходима на Камчатке. По последним данным, было зафиксировано более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты за год. В большинстве случаев потенциально опасных животных устраняют в то время как многие научные исследования, мировой и российский опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно и полностью зависит от человека. Поэтому будем работать с обеими сторонами конфликта», – прокомментировал Пётр Шпиленок.
На территории центра построят вольеры, ветеринарный блок, помещения для хранения и приготовления кормов. Реабилитация медведей будет основана на методике доктора биологических наук, заслуженного биолога России Валентина Пажетнова – она позволяет вырастить осиротевших медвежат, сохранив их естественное поведение и возможность вернуться в дикую природу.
Важным направлением работы центра станет изучение и профилактика причин конфликтов между человеком и дикими животными, а также формирование команды специалистов.
Реабилитационный центр построят в рамках программы ВТБ и Фонда защитников природы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях с апреля 2026 года. Проект опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями. Одновременно в рамках программы будет создана инфраструктура для помощи животным, пострадавшим по вине человека.
Специально к ВЭФ 2026 ВТБ и Третьяковская галерея запускают проект, соединяющий силу искусства с идеей сохранения природы. «Сохраняем шедевры природы» обращается к образам России на полотнах великих мастеров. Такой взгляд становится продолжением имиджевой кампании «ВТБ – это классика» и показывает, как классическая живопись может «говорить» с современным зрителем о важных темах. Символом проекта стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» с медвежатами и медведицей. Специально для ВЭФ произведение выполнено в бело-синей гравюрной стилистике.
Фото: Дмитрий Шпиленок
Справка
Валентин Пажетнов – доктор биологических наук, заслуженный биолог России. С 1970 года работал в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике, где занялся изучением экологии бурого медведя. Его методику применяют при реабилитации бурых медведей и других видов медведей специалисты в России, Корее и Индии.
Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки ВТБ. Банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр», Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник, ФГБУ «Земля леопарда». ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов.
Фонд защитников природы – природоохранная организация, созданная профессионалами заповедного дела, которая поддерживает сотрудников заповедников и национальных парков, общественников и волонтёров, учёных и ветеринаров – людей, которые сделали делом своей жизни защиту дикой природы. Фонд защитников природы учрежден Ассоциацией работников заповедного дела. ВТБ выступает стратегическим партнером Фонда защитников природы.
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